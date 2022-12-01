Алимбекова обошла югорчанок и тюменку в гонке преследования III этапа Кубка России по биатлону в Тюмени

| Фото: информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Динара Алимбекова из Республики Беларусь стала победительницей гонки преследования III этапа Кубка России по биатлону в Тюмени. Об этом сообщает информационный центр Тюменской области.

Серебро и бронза у югорских спортсменок Екатерины Носковой и Елизаветы Каплиной соответственно. Тюменская биатлонистка Виктория Сливко заняла четвёртое место.

Завершит программу III этапа Кубка России по биатлону в "Жемчужине Сибири" масс-старт 11 декабря. В 10 часов 45 минут начнут мужчины, в 14 часов - женщины. Им предстоит преодолеть 15 и 12 км соответственно.

Для удобства болельщиков предусмотрены билеты с трансфером. В 8 часов 30 минут автобусы отправятся с ул. Ямской, 24а (остановка "Детский сад № 55") до центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Обратное время отправления в 16 часов.