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Алимбекова обошла югорчанок и тюменку в гонке преследования III этапа Кубка России по биатлону в Тюмени

Спорт, 16:06 10 декабря 2022

информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Динара Алимбекова из Республики Беларусь стала победительницей гонки преследования III этапа Кубка России по биатлону в Тюмени. Об этом сообщает информационный центр Тюменской области.

Серебро и бронза у югорских спортсменок Екатерины Носковой и Елизаветы Каплиной соответственно. Тюменская биатлонистка Виктория Сливко заняла четвёртое место.

Завершит программу III этапа Кубка России по биатлону в "Жемчужине Сибири" масс-старт 11 декабря. В 10 часов 45 минут начнут мужчины, в 14 часов - женщины. Им предстоит преодолеть 15 и 12 км соответственно.

Для удобства болельщиков предусмотрены билеты с трансфером. В 8 часов 30 минут автобусы отправятся с ул. Ямской, 24а (остановка "Детский сад № 55") до центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Обратное время отправления в 16 часов.

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# биатлон , Жемчужина Сибири

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