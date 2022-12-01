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В московском парке Зарядье пройдут дни Тюменской области

Общество, 18:16 11 декабря 2022

Дни Тюменской области пройдут в парке Зарядье в Москве. Они начнутся с выступления Тюменского филармонического оркестра под управлением Юрия Медяника 15 декабря.

С 16 по 18 декабря посетители парка смогут поучаствовать в акции "Новогоднее такси Visit Tyumen". Они прокатятся вокруг Кремля на автомобиле и получат баллы за правильные ответы на вопросы о Тюменской области. Затем их можно будет обменять на подарки и туры в Тюмень и авиабилеты в Тобольск.

Также можно будет сделать снимки в креативных фотозонах, прогуляться вместе с тюменскими купчихами, которые расскажут об истории Сибири. В Туристско-информационном центре расскажут об актуальных турах в регион, а в фудкорте угостят кофе с нефтью и тюменским мороженым.

Туристско-информационный центр Москвы будет работать на Цветном бульваре Тюмени с 25 декабря по 7 января, сообщает информационный центр регионального правительства.

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