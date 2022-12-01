В Тюменской области обеспеченность жильем выше среднероссийского показателя

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Обеспеченность жильем в Тюменской области составляет 31 кв. метр на человека – это выше среднероссийского показателя в 27,8 кв. метров. В планах у региона было ввести 1 млн 665 тыс. кв. метров в 2022 году, на данный момент зарегистрировано более 1 млн 900 тыс. кв. метров жилья.

Об этом начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов рассказал в эфире радио Вести FM.

Примерно половина построенного жилья в области – это частные дома. Это тенденция последних двух лет. Способствует развитию программы ИЖС новые условия регистрации жилья. Это можно сделать по кадастровому плану, который заказывается у кадастрового инженера, изготавливается в течение недели. Затем обратиться в органы регистрации права.

"Строительство дорог, коммуникаций за счет средств бюджета способствует развитию строительства в частном секторе. Например, в Тюменском районе в 2022 году было выделено 800 миллионов рублей на прокладку инженерных коммуникаций. Программа газификации, догазификации способствует тому, что тюменцы выбирают дом на земле", - говорит Перевалов.

Лидеры среди муниципалитетов по строительству жилья – Тобольский, Исетский, Вагайский. В основном жилье возводят по социальным программам.

Вокруг новостроек создается необходимая жизненно необходимая инфраструктура, благоустройство. все это привлекает экономически активное население, добавил Павел Перевалов.

Более 100 застройщиков в регионе строят многоквартирные дома в текущем году. На стадии строительства находится более 3,5 млн "квадратов".

До конца 2022 года строители введут в эксплуатацию не менее 2 млн кв. метров.

Анжела Лебедева