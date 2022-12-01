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Директор мебельной фирмы в Тюмени задолжала работникам более 130 тысяч рублей

Происшествия, 17:04 13 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области будут судить директора мебельной фирмы, обвиняемую в невыплате заработной платы, сообщает региональный Следственный комитет.

По версии следствия, обвиняемая более двух месяцев не выплачивала зарплату и отпускные трем работникам. Задолженность составила около 130 тыс. рублей.

В ходе расследования суд наложил арест на принадлежащий подозреваемой автомобиль Mercedes-Benz.

В настоящее время расследование завершено и уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

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# невыплата зарплаты , следователи , уголовное дело

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