Директор мебельной фирмы в Тюмени задолжала работникам более 130 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области будут судить директора мебельной фирмы, обвиняемую в невыплате заработной платы, сообщает региональный Следственный комитет.

По версии следствия, обвиняемая более двух месяцев не выплачивала зарплату и отпускные трем работникам. Задолженность составила около 130 тыс. рублей.

В ходе расследования суд наложил арест на принадлежащий подозреваемой автомобиль Mercedes-Benz.

В настоящее время расследование завершено и уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.