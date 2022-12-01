Звезды гостиницам и базам отдыха будет присваивать Торгово-промышленная палата Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Звезды гостиницам и базам отдыха будет присваивать Торгово-промышленная палата Тюменской области. Дело в том, что все средства размещения обязаны получать свидетельства классификации, которые действуют три года. После этого снова нужно подтверждать количество звезд.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в Торгово-промышленной палате Тюменской области услуга классификации гостиниц только запущена. Сейчас ведутся переговоры. В следующем году такие свидетельства должны будут получать и гостевые дома.

Отметим, что по данным сервисов бронирования в Тюменской области насчитывается более 500 гостиниц и отелей. Больше всего трехзвездочных. А также около 100 баз отдыха. Примечательно, что если отелям присваивают звезды, то турбазам выдают ключи. Классификация отелей из добровольной процедуры стала обязательной в 2019 году.

Оксана Корнеенкова