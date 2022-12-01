Насадки для назальной вакцинации от COVID-19 поступили во все районы Тюменской области

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Поставить интраназальную вакцину от COVID-19 теперь могут жители не только Тюмени, но и других городов и районов региона. Специальные насадки-распылители появились во всех медучреждениях Тюменской области.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

"В Тюменскую область поступило 264 тысячи штук насадок-распылителей. Они распределены во все медицинские организации региона, которые подведомственны департаменту и осуществляют вакцинацию против новой коронавирусной инфекции", - отметили в ведомстве.

По данным на 14 декабря против новой коронавирусной инфекции интраназально привились уже 12 тыс. 573 человека. Назальная вакцина создает общий и местный иммунитет, образует надежный барьер на пути проникновения коронавируса и не дает ему попасть в организм через слизистую оболочку носа.

Состав препарата "Гам-КОВИД-Вак", который ставится в мышцу или интраназально - один и тот же. Капли в дозе 0.5 мл вводят методом распыления с помощью одноразовой насадки на шприц в два этапа с разницей в три недели. Ревакцинацию врачи рекомендуют проводить через шесть месяцев после введения последней дозы вакцины.

Добавим, всего по данным оперштаба по недопущению завоза и распространения COVID-19 в Тюменской области на 13 декабря сделано 1 млн 410 тыс. 474 вакцинации против ковида, полным курсом – 1 млн 173 тыс. 863.

Любовь Голышева