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На тюменском автовокзале отработали порядок действий при возгорании

Общество, 19:15 15 декабря 2022

t.me/gus72to | Фото: t.me/gus72to

Порядок действий, включая эвакуацию пассажиров и сотрудников, отработали в ходе учений на автовокзале Тюмени 15 декабря. Также прошла проверка систем оповещений, сообщает Главное управление строительства тюменской область.

"Мы стараемся один раз в квартал проводить подобные мероприятия. Легенды учений самые разные - от пожара в здании автовокзала до возгорания автобуса. Правила эвакуации также отличаются", - рассказал об учениях руководитель Объединения автовокзалов и автостанций Артём Антипин.

Он отметил, что по нормативу эвакуация проводится за 6 минут, в ходе учений на это затратили чуть больше 4. Хороший результат подтверждает безопасность пассажиров при возникновении реальной угрозы.

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# автовокзал , противопожарная безопасность , учения

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