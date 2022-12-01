Двоих юных бесправников задержали на улицах Тюмени ночью 17 декабря

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

15-летнего школьника за рулем "Лады" задержан в четвертом часу утра 17 декабря на ул. Парковой в Тюмени сотрудники ГИБДД. Машину подростку, подрабатывавшему на СТО, дали знакомые, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Сам юный бесправник говорит, что должен был перегнать автомобиль из двора на СТО. Мама подростка пояснила, что не знает о водительских талантах сына.

На ул. Судоремонтной автоинспекторы остановили ВАЗ2105, которым управлял 19-летний тюменец, не имеющий водительских прав. Он рассказал, что везет друзей домой, окончил автошколу, а удостоверение не может получить, потому что не может сдать вождение.

В ГИБДД отметили, что в 2022 году юношу задерживают без прав уже третий раз. Автомобиль был эвакуирован на спецстоянку.