В зимнее солнцестояние световой день в Тюмени составит 6 часов 40 минут
Самый короткий световой день в году 21 декабря. Его также называют зимним солнцестоянием. В Тюмени продолжительность составит 6 часов 40 минут.
В регионах УФО самый короткий день будет в Салехарде - 2 часа 11 минут (за полярным кругом начинается полярная ночь), самый длинный - в Челябинске - 7 часов 7 минут. Telegram-канал @UrFO_INFO составил инфографику по продолжительности светового дня в регионах округа.
Объективно в этом году зимнее солнцестояние наступит 21 декабря в 21 час 48 минут по всемирному времени. В этот момент в северном полушарии начнется астрономическая зима, а в южном – лето. А в полдень в северном полушарии можно наблюдать самое низкое положение Солнца над горизонтом.