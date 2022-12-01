В зимнее солнцестояние световой день в Тюмени составит 6 часов 40 минут

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Самый короткий световой день в году 21 декабря. Его также называют зимним солнцестоянием. В Тюмени продолжительность составит 6 часов 40 минут.

В регионах УФО самый короткий день будет в Салехарде - 2 часа 11 минут (за полярным кругом начинается полярная ночь), самый длинный - в Челябинске - 7 часов 7 минут. Telegram-канал @UrFO_INFO составил инфографику по продолжительности светового дня в регионах округа.

| Фото: @UrFO_INFO | Фото: @UrFO_INFO

Объективно в этом году зимнее солнцестояние наступит 21 декабря в 21 час 48 минут по всемирному времени. В этот момент в северном полушарии начнется астрономическая зима, а в южном – лето. А в полдень в северном полушарии можно наблюдать самое низкое положение Солнца над горизонтом.