В Тюмени расселили 40 тыс. кв метров аварийного жилья в 2022 году

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

40 тыс. кв. м аварийного жилья расселили в Тюмени в 2022 году. В новые дома из 1 тыс. 76 квартир переехали 2 тыс. 287 человек. По сравнению с 2021 годом количество отселённых жилых помещений увеличилось на 16%, сообщает городская администрация.

В преддверие Нового года новоселье отпраздновала и жительница Тюмени Светлана Казакова. Ключи от новой квартиры в жилом районе Ново-Патрушево ей вручил заместитель главы города Владимир Третьяков.

"В преддверии новогодних праздников мы вручаем ключи одной из нанимателей муниципального жилищного фонда, которая получила квартиру в рамках региональной адресной программы по переселению из аварийного жилья по нацпроекту "Жильё и городская среда". Она выполнена на 92%. Закончится её реализация в следующем году, – пояснил Владимир Третьяков.

Правила предоставления квартир предусматривают равноценный старому жилью метраж и количество комнат. Однако в случае со Светланой Казаковой количество метров значительно увеличилось – с 21,1 кв. м до 40,9 кв. м. Связано это с тем, что такие маленькие однокомнатные квартиры уже не строят, пояснили в администрации.

"В прошлом доме я прожила 57 лет, но ему пора уйти в прошлое. Очень благодарна администрации – мы будем жить в хорошем месте", - сказала тюменка.