Один человек погиб на пожаре в частном доме в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России Тюменской области

Один человек погиб на пожаре в частном доме в частном одноэтажном жилом доме по ул. Пригородная в Тюмени. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось горение жилого дома по всей площади, сообщает региональное управление МЧС России.

Огнеборцам удалось быстро локализовать пожар, не допустив его распространения на соседние жилые дома, но в результате один человек погиб.

Всего в тушении пожара принимали участие 28 человек и 7 единиц техники. Причины и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает жителям о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.