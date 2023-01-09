Тюменские ветераны спецназа поддержали военнослужащих в ДНР и ЛНР

| Фото: управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: управления Росгвардии по Тюменской области

Защитников Отечества в ДНР и ЛНР поддержали ветераны спецназа из Тюменской области, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии. Представители регионального отделения "Совета ветеранов спецназа и разведки" Алексей Федорушкин и Дмитрий Кашников , а также их единомышленник Алексей Дегтярев, доставили новогодние поздравления и гуманитарную помощь бойцам, находящимся на передовой.

В седьмой раз ветераны по собственной инициативе осуществили благотворительную миссию на личном автотранспорте. Помогли им в этом администраторы телеграмм-канала "Уральцы для фронта", которые рассказывают о благотворительной деятельности ветеранов, находят неравнодушных граждан для поддержки военнослужащих и мобилизованных земляков.

Начальник управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Федоткин, а также личный состав ОМОН и СОБР выразили ветеранам слова признательности за активную жизненную позицию и неоценимый вклад в благотворительную миссию. Военнослужащие, выполняющие задачи специальной военной операции, записали ответные видеопоздравления землякам, поблагодарили их за теплоту, заботу и приветы с малой родины.