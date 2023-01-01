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Роспотребнадзор назвал продукты, которые полезно есть в январе

Общество, 18:31 15 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Овощи и фрукты, которые помогут поддерживать активность в январе, назвали специалисты управления Роспортебнадзора по Тюменской области. В списке – рекордсмены по содержанию витаминов и минералов.

Один из лидеров – капуста: белокочанная, краснокочанная, пекинская, брюссельская и брокколи. Особенно полезно ее употреблять в салатах или в квашенном виде. В таком варианте она содержит всего 16 калорий на 100 г продукта.

Также в списке традиционные корнеплоды – морковь, картофель, свекла, редька. Последняя особенно полезна в сезон РВИ, так как обладает антибактерицидными свойствами.

Тыква еще не потеряла полезных свойств. Специалисты ведомства рекомендуют ее употреблять в запеченном виде или как крем-суп. Цитрусовые и яблоки завершают список. Апельсины, мандарины, лимоны, лаймы, свити, помело и грейпфруты актуальны как минимум до марта. На рынке много сортов яблок, которые долго хранятся и поэтому данный фрукт уже считается всесезонным, сообщает "Тюменская область сегодня"

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# здоровье , питание , Управление Роспотребнадзора

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