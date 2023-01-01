В Тюмени пресекли работу крупной нарколаборатории

РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области

Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области установили причастность трех граждан России к организации незаконного производства наркотических средств на территории Тюменской области, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Подозреваемые задержаны с поличным в Тюмени при подготовке к сбыту очередной партии произведенных ими наркотиков.

"Из незаконного оборота изъяты наркотические средства в крупном размере (окончательный подсчет еще не завершен), а также реагенты и оборудование химической лаборатории по производству наркотических средств и психотропных веществ. Пресечено функционирование межрегионального канала распространения наркотиков", - отмечается в сообщении.

Следственным подразделением РУФСБ России по Тюменской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Гражданам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время РУФСБ проводит мероприятия, направленные на установление иных эпизодов и соучастников противоправной деятельности.

Эксперты напоминают о важности пресечения фактов реализации психоактивных веществ. Жители Тюменской области могут сообщать, где торгуют смертью и о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков на единый экстренный канал помощи 102/112.

"Каждый может присоединится к борьбе с наркоманией. Например, можно фотографировать обнаруженные настенные записи с рекламой наркотиков и передавать их в управы административных округов Тюмени для дальнейшего закрашивания", - отметил эксперт.