В Тюменской области мамы в декрете могут бесплатно обучиться новой профессии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявлений для получения сертификата на обучение мам стартовал в Тюменской области. Система позволяет женщинам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, получить дополнительное профессиональное образование, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Для получения сертификата необходимо подать соответствующее заявление в органы службы занятости по месту жительства или онлайн на портале "Работа в России". После успешного завершения модерации заявления, нужно направить в региональный департамент труда и занятости населения его подписанную копию. К ней следует прикрепить копии паспорта, свидетельства о рождении ребенка, документ, подтверждающий нахождение в отпуске по уходу за ребенком.

По словам директора департамента труда и занятости населения Тюменской области Александра Сидорова, новая услуга помогает женщинам без отрыва от ухода за ребенком сохранять или повышать свою квалификацию. С другой стороны, она делает образовательные организации, обучающие женщин, полноценными участниками процесса оказания государственных услуг, и, как следствие, получателями государственной поддержки.

Подробная информация размещена на портале департамента труда и занятости населения Тюменской области в разделе Деятельность/Соцзаказ. Получить консультацию можно по телефону +7 (3452) 42-61-16.