Разноцветная пища и режим дня помогут восстановить иммунитет после вирусной инфекции, говорит тюменский врач

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Для восстановления иммунитета после вирусной инфекции нужно соблюдать режим. Это семичасовой сон, засыпать до полуночи. Рабочий день - до восьми часов, не больше. Важны также физическая активность и правильное питание.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала аллерголог-иммунолог Университетской клиники, кандидат медицинских наук, доцент кафедры теории и практики сестринского дела Тюменского медуниверситета Елена Сагадеева.

"При ходьбе улучшается микроциркуляция, увеличивается подача кислорода и питательных веществ в ткани организма. Дыхание становится глубже. По возможности нужно делать хотя бы два раза в день дыхательную гимнастику. Также для восстановления иммунитета после болезни нужен "строительный материал" - белки, липиды. Это, в первую очередь, мясо, рыба, растительные и молочные жиры. Для "цементирования" нужны витамины и минералы – фрукты и овощи", - пояснила она.

Большую роль для восстановления после болезни имеет психологическое состояние. Вирусы значительно поражают нервную систему, медики это заметили во время пандемии коронавируса. У пациентов отмечали нарушение сна, нервозность, депрессию, иногда спонтанные боли в мышцах. По мнению Елены Сагадеевой, после заболевания нужны положительные эмоции, которые можно получить при созерцании пейзажа, прослушивании спокойной музыки, пения птиц, шума прибоя.

"Еще важно в период реабилитации после болезни правильно питаться. И здесь в первую очередь отдавайте предпочтение оранжевым продуктам – апельсинам, мандаринам. Не зря же их приносят больным. Шоколад вырабатывает гормон счастья серотонин. И желательно, чтобы пища была разноцветной, чтобы вызывала аппетит", - посоветовала аллерголог-иммунолог.

В эпидсезон следует защищать слизистую оболочку носа. Для этого можно орошать его соленым раствором воды, обрабатывать маслами, витамином А, перед выходом из дома наносить на кожу возле носа фитонциды.

"Если есть сомнения по самочувствию, а восстановление после инфекционного заболевания затягивается, нужно непременно обратиться за помощью к специалистам", - порекомендовала Елена Сагадеева.

Анжела Лебедева