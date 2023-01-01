Произведения советских классиков вернутся в школьную программу

Пресс-служба Минпросвещения России Пресс-служба Минпросвещения России

Президент России Владимир Путин, который встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений, поддержал идею изучения литературных произведений советских классиков в рамках школьной программы.

С таким предложением выступил организатор частного музея "Вещи блокадного Ленинграда" Валерий Исаков. Необходимо, по его словам, вернуть в школу то, на чем учились предвоенные и послевоенные поколения.

"Молодая гвардия" Фадеева, "Сын артиллериста" Константина Симонова, "Как закалялась сталь" Николая Островского, "Донские рассказы" Шолохова, "Русский характер" Алексея Толстого, "Горячий снег" Бондарева, "Брестская крепость" Сергея Смирнова, - напомнил он. - Эти вещи не должны быть факультативными и зависящими от того, хочет учитель это или не хочет. Они должны быть основополагающими в становлении характера и ответственности перед обществом наших молодых людей, сменяющих поколений".

Над этими предложениями, по словам Владимира Путина, нужно подумать и в этом направлении поработать. "Безусловно, переговорю и с министром просвещения по поводу необходимости вернуть в школьную программу произведения наших, можно сказать, уже советских классиков, которые формируют общественное историческое сознание целых поколений", - подчеркнул он.