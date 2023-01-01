  • 19 января 202319.01.2023четверг
  • USD68,8728
    EUR74,5882
  • В Тюмени -5..-7 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Произведения советских классиков вернутся в школьную программу

Общество, 12:53 19 января 2023

Пресс-служба Минпросвещения России

Президент России Владимир Путин, который встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений, поддержал идею изучения литературных произведений советских классиков в рамках школьной программы.

С таким предложением выступил организатор частного музея "Вещи блокадного Ленинграда" Валерий Исаков. Необходимо, по его словам, вернуть в школу то, на чем учились предвоенные и послевоенные поколения.

"Молодая гвардия" Фадеева, "Сын артиллериста" Константина Симонова, "Как закалялась сталь" Николая Островского, "Донские рассказы" Шолохова, "Русский характер" Алексея Толстого, "Горячий снег" Бондарева, "Брестская крепость" Сергея Смирнова, - напомнил он. - Эти вещи не должны быть факультативными и зависящими от того, хочет учитель это или не хочет. Они должны быть основополагающими в становлении характера и ответственности перед обществом наших молодых людей, сменяющих поколений".

Над этими предложениями, по словам Владимира Путина, нужно подумать и в этом направлении поработать. "Безусловно, переговорю и с министром просвещения по поводу необходимости вернуть в школьную программу произведения наших, можно сказать, уже советских классиков, которые формируют общественное историческое сознание целых поколений", - подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Путин , образование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:26 19.01.2023Уголки боевой славы продолжат устанавливать в школах Тюмени в 2023 году
13:04 19.01.2023Школьники из Тюмени посетили виртуальную экскурсию по краснодонскому музею
12:53 19.01.2023Произведения советских классиков вернутся в школьную программу
12:42 19.01.2023Ветеран Великой Отечественной войны из Тюмени празднует 100-летие