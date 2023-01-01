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За повторную пьяную езду тюменца-бесправника ждет уголовная ответственность

Происшествия, 13:15 19 января 2023

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Пьяного 41-летнего бесправника на "Ладе" задержали инспекторы ДПС на ул. Уездной в Тюмени, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Автомобилиста уже задерживали пьяным за рулем в 2014 и 2016 годах, а также два раза в 2022 году. Водительское удостоверение у него было действительно до 2019 года.

Составлен административный материал за езду без прав, за пьяное вождение мужчину ждет уголовная ответственность.

Всего за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД задержали 14 пьяных водителей, еще 10 - ночью.

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# пьяная езда

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