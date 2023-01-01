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В подпольном цехе в Тюмени изъяли 7,5 тысяч литров немаркированного алкоголя

Происшествия, 15:49 19 января 2023

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Деятельность цеха, производившего немаркированный алкоголь, пресекли в Тюмени сотрудники полиции при участии Росгвардии. Подпольное предприятие находилось в одном из складских помещений на старом Тобольском тракте, сообщает УМВД по Тюменской области.

Объем изъятого алкоголя превысил 7,5 тыс. литров. Эксперты подтвердили, что в изъятых образцах содержится этиловый спирт крепостью 95,6 %. Задержаны четверо подозреваемых.

"В помещении обнаружены пластиковые цистерны и канистры, а также специальное оборудование для производства спиртосодержащей продукции. Там же хранилось много пшеницы, которую злоумышленники использовали в качестве сырья", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Расследование продолжается.

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# подпольный цех , уголовное дело

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