Узнать об актуальных профессиях и побывать на экскурсии смогут тюменцы на Дне семьи в центре профориентации

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подростков и родителей приглашают на День семьи в центре профориентации, который пройдет в тюменском кадровом центре "Работа в России" 21 января. Участие в мероприятии бесплатное, сообщает пресс-служба администрации города.

Пока подростки будут проходить профориентационное тестирование, родители смогут пообщаться с психологами, узнать об актуальных профессиях. После гостей мероприятия ждет экскурсия.

В специально оборудованных модулях центра школьники смогут опробовать разные профессии: переместить груз на тренажёре стропальщика в модуле "Промышленность", поставить внутримышечную инъекцию в модуле "Здравоохранение", пострелять в модуле "Силовые ведомства" и другое.