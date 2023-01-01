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Тюменские параспортсмены сыграют в настольный теннис

Спорт, 10:46 20 января 2023

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Чемпионат города по спорту слепых в дисциплине "настольный теннис" пройдет в Тюмени 21 января. Соревнования стартуют в 10 часов на площадке детского морского центра "Алый парус" (ул. Макарова, 11), сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

За победу поборются опытные и начинающие параспортсмены из спортивно-адаптивной школы "Неге", а также любители в возрасте от 13 лет и старше. В числе участников выступит мастер спорта международного класса по спорту слепых, серебряный призер чемпионата мира в дисциплине "настольный теннис" Александр Завьялов.

Соревнования дадут возможность параспортсменам повысить спортивные разряды и получить место в команде Тюмени для участия в региональных турнирах.

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# настольный теннис

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