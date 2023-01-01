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Строительство - самая востребованная в работниках сфера в Тюменской области

Общество, 17:34 21 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 20 тыс. предложений по трудоустройству находятся в банке вакансий Тюменской области на начало 2023 года.

По данным на 1 января, на учете в качестве безработных состояло 3 тыс. 245 человек, соискателей — 5 тыс. 477 человек.

Традиционно больше всего работников требуется в строительстве - 3 тыс. 232 вакансии; 2 тыс. 587 работников - в сферы торговли и ремонта автотранспорта; 1 тыс. 952 предложения - в направлении сельского и лесного хозяйства, рыбоводстве и рыболовстве; 1 тыс. 726 предложений — в обрабатывающих производствах; 1 тыс. 794 — в госуправлении и обеспечении военной безопасности; 1 тыс. 763 — в образовании.

Актуальны для трудоустройства направления "Транспортировка и хранение" (1 тыс. 627 вакансий) и "Здравоохранение и социальные услуги" (1 тыс. 467), пишет Вслух.ру.

Центр занятости Тюмени и Тюменского района находится на ул. Республики, 204в, к. 3. Телефон горячей линии: (3452) 27-36-05.

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# вакансии , трудоустройство

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