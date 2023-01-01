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Эксперт прокомментировал инвестпроект по реконструкции птицефабрики "Пышминская"

Общество, 14:14 27 января 2023

информационный центр правительства Тюменской области

Развитие агропромышленных сельскохозяйственных предприятий - это продовольственная безопасность нашей страны и ключевой фактор суверенитета. Такую точку зрения высказал член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе, который прокомментировал результаты модернизации тюменской птицефабрики "Пышминская".

В 2022 году предприятие приступило к реализации второго этапа инвестиционного проекта по реконструкции основного производства, цель которой – довести производство яйца до 450 млн штук в год.

Производства яиц и мяса птиц, по оценке эксперта, имеет определений дефицит в регионах и подобное увеличение мощностей, позволит перекрыть потребности отечественного рынка.

"Поддержка губернатора Александра Мора и заинтересованность правительства Тюменской области в таких развивающихся предприятиях вносят неоценимый вклад в продовольственную безопасность", - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Решение о модернизации птицефабрики "Пышминская" было принято в 2015 году при поддержке регионального правительства. На первом этапе общий объем инвестиций в строительство производственных помещений и приобретение современного оборудования превысил 1 млрд рублей.

Губернатор поддержал стремление инвестора к дальнейшей модернизации предприятия.

"В результате создания современного высокоэффективного производства появится возможность управлять себестоимостью яйца, повышая конкурентоспособность продукции на рынке. С учетом высокой производительности труда заработная плата специалистов будет расти. Это станет хорошим примером для других предприятий, а самое главное – и для других тюменских инвесторов", – подчеркнул Александр Моор.

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# Александр Моор , АПК , инвестиции

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