Эксперт: власти Тюменской области поддерживают активных и неравнодушных жителей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Власти Тюменской области поддерживают активных и неравнодушных жителей. Там, где налажено взаимодействие НКО и органов власти, повышается уровень жителей региона и развивается гражданское общество. Такую точку зрения высказал президент Липецкой областной общественной организации правовой поддержки "ЮРИСТЫ48" Галина Селина, комментируя увеличение финансовой поддержки общественных инициатив в Тюменской области.

Очень важно, по ее словам, и то, что губернатор поддерживает инициативы НКО по реализации социально-значимых проектов.

"Во-первых, привлеченные общественниками средства федерального бюджета, полученные из ФПГ будут потрачены в регионе, - пояснила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России", - а при полученном софинансировании из областного бюджета общественники смогут в рамках реализации своих проектов помочь самым незащищенным категориям жителей Тюменской области".

Общая сумма третьего конкурса грантов губернатора Тюменской области на реализацию социально значимых общественных инициатив в 2023 году составляет более 85 млн рублей. Это на 36 млн рублей больше, чем в 2022 году.

Существенно увеличился в 2023 году и объем софинансирования со стороны Фонда президентских грантов и составил почти 37 млн рублей.

Напомним, что в 2022 году по итогам конкурса грантов губернатора Тюменской области финансовую поддержку получили 80 проектов, которые представили 74 некоммерческие организации. Между победителями было распределено более 49 миллионов рублей, в том числе свыше 24 миллионов рублей – за счет софинансирования Фонда президентских грантов.