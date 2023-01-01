Эксперт прокомментировал развитие медицины первичного звена в Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Развитие медицины первичного звена в районных центрах и на селе – это важнейшее направление работы всех органов власти. Так отреагировал член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе на сообщение о сдаче современного здания врачебной амбулатории площадью 300 кв. м в тюменском селе Борки, где к приему пациентов приступили терапевт, педиатр, гинеколог, зубной врач, акушерка и фельдшер.

В ближайшее время начнут работу дневной стационар на три койки и кабинет функциональной диагностики.

Личное внимание губернатора Тюменской области Александра Моора к этим вопросам, по его мнению, свидетельствует о понимании важности этой работы. "Многие жители села покидают родные края из-за отсутствия социальной инфраструктуры - школ больниц и дошкольных учреждений", - заявил Альберт Комахидзе, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Жителям старинного тюменского села Борки такая участь не грозит. Обновленная амбулатория отличается от старой, как небо от земли, считает жительница села Любовь Калининская. "Я живу в Борках уже 51 год. Старое здание было в плачевном состоянии. А в новом – очень удобно и врачам, и нам, пациентам", – рассказала она. Радость односельчанки полностью разделяет участковая медсестра Тегмине Бардина. По ее словам, новые кабинеты и оборудование пришлись по душе всем ее коллегам.

Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется в Тюменской области уже второй год. Результат налицо – только за 2022 год в сельских районах построено девять модульных медучреждений, которые соответствуют всем современным требованиям.