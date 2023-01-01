Преференции для иностранных инвесторов, по словам эксперта, хорошая мера по привлечению инвестиций

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ввиду частичного ухода с рынка крупного западного бизнеса, открылось много ниш, которые могут успешно освоить как местные предприниматели, так и иностранные партнеры. Поэтому постановление правительства РФ об упрощенном порядке получения вида на жительство (ВНЖ) в России для иностранных инвесторов, по мнению члена регионального штаба Народного фронта (ОНФ), эксперта Общественной палаты Краснодарского края Никиты Костоправкина, своевременно и актуально.

Это, по его словам, хорошая мера по привлечению иностранных инвестиций. "Такой способ учитывает наличие минимального вклада в развитие экономики регионов и страны в целом, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Россия неоднократно проводила крупнейшие экономические форумы, которые становились хорошей площадкой для привлечения иностранных предприятий и открытия для местного бизнеса международного рынка. Сейчас, новые реалии позволят кому-то укрепить свои позиции, а кому-то впервые выйти на российский рынок. Особенно это касается тех стран, которые всегда находились под западной изоляцией".

Необходимо также, убежден эксперт, предусмотреть дополнительные меры, которые будут более привлекательны, чем в других странах. Нам ничего не мешает посмотреть на лучшие мировые практики и сделать более совершенную "платформу", которая будет интереснее, выгоднее для регионов и государства в целом.