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Эксперт назвал целесообразным создание "экономического" механизма приобретения российского гражданства

Общество, 08:51 19 января 2023

expert-club.online

Создание "экономического" механизма приобретения гражданства (паспорт в обмен на инвестиции плюс еще какие-либо условия) для России весьма целесообразно. Так оценил постановление правительства РФ об упрощенном порядке получения вида на жительство (ВНЖ) в России для иностранных инвесторов кандидат социологических наук, доцент кафедры социальных технологий и государственной службы Белгородского государственного национального исследовательского университета Евгений Реутов.

Так страна, по его мнению, получает и инвестиции, и компетенции. "Естественно, для приобретения гражданства таким путем необходимо соответствие ряду требований, помимо собственно инвестирования в том или ином объеме, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Основное из них - это отсутствие проблем с законом и иные репутационные критерии. Кроме того, целесообразно установление "плавающих" количественных требований по инвестированию или налогообложению для различных категорий просителей гражданства - по странам, характеру бизнеса, профессии, месту регистрации предприятия в России и прочее".

Согласно постановлению правительства РФ, иностранные инвесторы смогут в упрощенном порядке получить вид на жительство (ВНЖ) в России, вложив в течение трех лет до подачи заявления на ВНЖ минимум 15 млн рублей в социально значимые региональные проекты или инвестировав 30 млн рублей в российскую компанию.

Другой вариант - регистрация и последующее владение юридическим лицом, которое ведет деятельность в России от двух лет и платит ежегодно от 4 млн рублей налогов.

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# инвесторы , миграция

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