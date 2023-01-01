56 тысяч тонн молока произвели животноводы "Дамате" в Голышмановском округе в 2022 году

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56 тыс. тонн молока произвели в животноводческом комплексе ГК "Дамате" в Голышмановском округе по итогам работы в 2022 г. При этом 95 % сырья – это молоко высшего сорта.

По информации компании, дойное стадо на комплексе составляет 6 тыс. коров, поголовье КРС – 13,5 тыс. голов.

"Положительное влияние на обеспечение стабильных производственных результатов оказывает планомерная работа по применению инновационных решений в технологические процессы. Наиболее значимые из них – искусственный интеллект в процесс отела и дистанционный мониторинг стада", - отметили специалисты отрасли.

Важную роль сыграла реализация первого в стране проекта в области генетики КРС, внедряемого на предприятии с начала 2021 года. На комплексе используют передовые технологии, среди которых геномное тестирование и ЭКО.

В 2022 году дополнительно проведено генотипирование 4 тыс. голов. На сегодняшний день генотипировано 100 % поголовья ремонтного молодняка.

"Дамате" продолжает развивать племенное животноводство и увеличивает продажи высокопродуктивного скота с собственного племенного репродуктора в Тюменской области. В 2023 году планируется реализовать более 600 голов племенных нетелей голштино-фризской породы.

Молочный комплекс "Дамате", крупнейший в Сибири, был официально открыт в 2017 году, в 2020 году в эксплуатацию была введена третья очередь фермы.