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Три тонны замороженной клюквы экспортировали из Вагайского района в Казахстан

Экономика, 13:41 01 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три тонны замороженной клюквы отправили на экспорт из Вагайского района в Казахстан. По итогам энтомологического исследования партия признана безопасной, сообщает управление Россельхознадзора Тюменской области.

В ведомстве отметили, что это первая отправка дикорастущей ягоды в 2023 г. При этом ежегодно в Вагайском районе жители собирают около 300 тонн клюквы для продажи на ярмарках и экспорта.

Клюква ценится за высокое содержание витаминов А, B и C, а также антиоксидантные свойства. Напитки из ягоды обладают жаропонижающим действием, поэтому их рекомендуют применять при респираторных вирусных инфекциях и высокой температуре.

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# Вагайский район , Россельхознадзор , экспорт

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