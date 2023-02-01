ФСБ задержала трех россиян за подготовку террористических актов на железной дороге в Свердловской области
Трех человек, которые по заданию украинских неонацистов за денежное вознаграждение готовили и осуществляли теракты на железнодорожной инфраструктуры в Свердловской области, задержали силовики ФСБ.
Как сообщает пресс-служба ФСБ, при обысках по адресам их проживания изъяты орудия совершения преступлений, символика украинского националистического вооруженного формирования, а также средства связи и коммуникации, содержащие схемы расположения объектов филиала ОАО "РЖД" - Свердловская железная дорога.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Террористический акт" и "Содействие террористической деятельности", предусматривающие от 12 лет до пожизненного заключения.