ФСБ задержала трех россиян за подготовку террористических актов на железной дороге в Свердловской области

| Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" | Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

Трех человек, которые по заданию украинских неонацистов за денежное вознаграждение готовили и осуществляли теракты на железнодорожной инфраструктуры в Свердловской области, задержали силовики ФСБ.

Как сообщает пресс-служба ФСБ, при обысках по адресам их проживания изъяты орудия совершения преступлений, символика украинского националистического вооруженного формирования, а также средства связи и коммуникации, содержащие схемы расположения объектов филиала ОАО "РЖД" - Свердловская железная дорога.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Террористический акт" и "Содействие террористической деятельности", предусматривающие от 12 лет до пожизненного заключения.