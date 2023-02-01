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ФСБ задержала трех россиян за подготовку террористических актов на железной дороге в Свердловской области

Происшествия, 17:19 01 февраля 2023

пресс-служба Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" | Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

Трех человек, которые по заданию украинских неонацистов за денежное вознаграждение готовили и осуществляли теракты на железнодорожной инфраструктуры в Свердловской области, задержали силовики ФСБ.

Как сообщает пресс-служба ФСБ, при обысках по адресам их проживания изъяты орудия совершения преступлений, символика украинского националистического вооруженного формирования, а также средства связи и коммуникации, содержащие схемы расположения объектов филиала ОАО "РЖД" - Свердловская железная дорога.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Террористический акт" и "Содействие террористической деятельности", предусматривающие от 12 лет до пожизненного заключения.

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# РЖД , терроризм , ФСБ России

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