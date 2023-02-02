В Тюмени планируют увеличить бесплатный период платных парковок

Директор МКУ "Тюменьгортранс" Алексей Санник | Фото: ИА "Тюменская линия" Директор МКУ "Тюменьгортранс" Алексей Санник | Фото: ИА "Тюменская линия"

Время бесплатного периода нахождения на платных парковках планируют увеличить в Тюмени. Сейчас он предусмотрен для будних дней с 19 часов до 7 утра, а также в выходные и официальные праздники.

"Этот вопрос рассматривается, чтобы люди могли спокойно на ночь оставить машину около своих домов, а утром, не захватывая платный период, могли поехать на работу", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор МКУ "Тюменьгортранс" Алексей Санник.

По его словам, если житель города работает по индивидуальному графику, а не с 9 до 18 часов, то он может оставлять автомобиль в гараже или вне зоны платного парковочного места.

"Наша цель - повышение пропускной способности. Не должно быть такого, чтобы все улицы в центре заняты машинами и невозможно проехать ни скорой помощи, ни пожарным, ни почистить дороги от снега и грязи", - пояснил он.

Также на сегодняшний день прорабатываются месячные, полугодовые и годовые абонементы для тюменских водителей, где предусмотрят скидки. Количество рабочих дней будет умножаться на период платной парковки и ее стоимость. "От этого уже идет процент скидки - 75, 80 и 90 процентов от общей стоимости", - добавил Алексей Санник.

Четыре зоны единого парковочного пространства Тюмени на 1 тыс. 224 машино-места заработают с 6 февраля. На всех 37 новых паркоматах предусмотрели возможность постоплаты. В первую неделю работы платных парковок нарушившие правила и не заплатившие за стоянку водители получат только предупреждение и предписание оплатить услугу. С 13 февраля все нарушители будут штрафоваться в соответствии с правилами. Штраф за неоплаченную до конца дня парковку составит 2 тыс. 500 рублей, при повторном нарушении – 5 тыс. рублей.

Виктория Макарова