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В России чаще других угоняют автомобили Hyundai и Kia

Общество, 12:15 07 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомобили марок Hyundai и Kia традиционно фигурируют на первых позициях в списке угонов на протяжении последних лет. Эти бренды составляют очень высокую долю в российском автопарке легковых транспортных средств - 5,47 % 5,32 % соответственно.

И это, по словам начальника отдела андеррайтинга по автострахованию компании "Согласие" Александра Коротина, является одной из причин их востребованности на черных рынках сбыта запчастей и разборах.

"При страховании от угонов статистика хищений автомобилей учитывается и влияет на тарифные коэффициенты при расчете стоимости полиса каско, - пояснил он. - Соответственно, в тех случаях, когда частота угонов высокая, применяются повышающие коэффициенты".

В десятку самых угоняемых автомобилей в России, которые составили эксперты страховой компании "Согласие" по данным статистики о заявленных страховых событиях по автокаско в 2022 году вошли Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander, Kia Sorento, Hyundai Creta, Honda CR-V, Renault Sandero, Kia Ceed, Kia Rio, Toyota Camry и Renault Duster.

В 2022 году компания "Согласие" выплатила владельцам угнанных машин почти 78 млн руб. Из этой суммы свыше 60% – возмещения автовладельцам украденных Hyundai (30,2 %) и Kia (30,9 %).

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# автомобили , страхование

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