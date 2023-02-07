728 тысяч гектаров засеют зерновыми и зернобобовыми культурами в Тюменской области

| Фото: mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

728 тыс. гектаров засеют зерновыми и зернобобовыми культурами в Тюменской области в 2023 году. Это на 15 тыс. больше, чем годом ранее. Вместе с тем, общий объем возделывания сельхозземель в предстоящем сезоне составит более 1 млн гектаров, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Также на 108 гектаров увеличится в 2023 году площадь посева картофеля, она составит 8 тыс. Под технические культуры отведено почти 34 тыс. гектаров, под кормовые - 256, под овощи – более 1 тыс. гектаров.

В ведомстве отметили, что всего площадь посевов в 2023 году увеличена на 6 тыс. гектаров за счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни.

В Тюменской области в настоящее время под пашни отведено 1,2 млн гектаров, 92 % из этого объема площадей используются аграриями. Сельхозпроизводители планомерно двигаются практически к 100-процентному освоению земель. Только за последние шесть лет в регионе введено более 19 тыс. гектаров ранее неиспользуемой пашни. Планируется, что к 2031 году будет введено еще более 10 тыс. гектаров сельхозземель.

На тюменских полях аграрии выращивают пшеницу, овес, ячмень, горох, кукурузу, рапс, лен, картофель, капусту, свеклу, морковь, лук. Также несколько хозяйств области имеют экспериментальные посевы подсолнечника и горчицы.