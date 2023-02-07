Тюменская IT-компания разработала нейронную сеть для аналитики газоустойчивости насосов

Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Новую нейронную сеть, позволяющую анализировать газоустойчивость насосов, разработали IT-специалисты тюменской компании ИРВУД. Данный проект, способный увеличить срок эксплуатации оборудования на 20 %, они представят организаторам программы "Коммерциализация" Фонда содействия инновациям для получения гранта в 2023 году.

Основной продукт тюменской компании – это нейронная сеть, которая оптимизирует закачку воды на месторождении и позволяет добиться максимального потенциала. Сейчас в разработке у специалистов новая сеть - предикативная аналитика газоустойчивости насосов.

"Она позволяет обнаруживать аварийные ситуации и предотвращать их. В нашем основном продукте мы работаем с закачкой воды, новая сеть направлена на насосное оборудование. Недропользователи, крупные нефтедобывающие компании – основные покупатели продукта", - рассказал директор по развитию компании ИРВУД Антон Торопыгин.

Для запуска нейросети, которая чем-то напоминает искусственный интеллект, отмечают эксперты, необходимо собрать большой массив данных на месторождении, где и происходит обучение нейронной сети. По словам Антона Торопыгина, этот алгоритм работает как человек, только лучше, поскольку может обрабатывать большое количество параметров.

Заведующий сектором компании ИРВУД, разработчик нового продукта Максим Меркель отмечает, что нейронная сеть – вещь не новая, все знают, как она работает. Главный вопрос – к каким данным ее применять.

"Алгоритмы едины для всех в основной доле. Так что это больше вопрос к имеющимся данным. Как их обработать, а уже на их основе подобрать один из алгоритмов. Для каждой задачи он индивидуален. Например, у нас есть задача – определение интервалов нефтенасыщенного коллектора – нейротрекер. Здесь используется ассамблирование нескольких методов сразу, примерно пять-шесть. Каждый в отдельности работает с хорошей точностью, но для того, чтобы убрать слабые стороны алгоритма, а сильные еще больше усилить, мы эти методы объединили в один", - говорит Максим Меркель.

ИРВУД в 2022 году получила статус резидента Тюменского технопарка, а с 2021 года - участник Фонда "Сколково". Компания направляет интеллектуальные ресурсы на разработку и интеграцию нейросетевых технологий в производственные процессы. Опыт и компетенции специалистов позволяют найти нестандартные решения прикладных задач.

"Наш продукт - это "Атлас – Управление добычей", который состоит из программной оболочки и автоматизированного ядра дистанционного управления режимами скважин. ПО представляет собой интеллектуальную систему принятия решений, что позволяет повысить эффективность контроля разработки месторождений. На данный момент мы дорабатываем наш продукт посредством разработки отдельного модуля "Диспетчер скважин". Его целью является анализ совокупности показателей насосного оборудования и предсказание его выхода из строя", - сказал директор по развитию компании ИРВУД Антон Торопыгин.

При использовании программного обеспечения происходит продление срока эксплуатации насосного оборудования. Также доказано, что подобного рода инструменты снижают себестоимость добычи полезных ископаемых на 8–10 % и увеличивают срок эксплуатации оборудования на 20 %.

Специалисты компании планируют адаптировать данный модуль не только для нефтегазовой сферы, но еще и для сфер ЖКХ, сельского хозяйства, промышленности.

Анжела Лебедева