На трассе Тюмень – Екатеринбург установят два надземных пешеходных перехода

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два надземных пешеходных перехода установят на автодороге Екатеринбург – Тюмень 14 и 15 февраля. На время работ перекроют движение в определенных участках, сообщает Уралуправтодор.

Перекрытие коснется населенных пунктов Первунова и Горбуновское (206 км) – 14 февраля с 23 часов до 23 часов 40 минут, а 15 февраля – возле Бор и Ососкова (195 км) в Талицком городском округе с 1 часа до 1 часа 40 минут.

Капитальный ремонт 40-километрового участка автомобильной дороги Р-351 с доведением до четырех полос завершен в 2022 году. Проектом установка надземных пешеходных переходов не была предусмотрена. Однако вопрос обеспечения безопасного пешеходного движения проработан Уралуправтодором совместно с представителями Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области и администрации Талицкого городского округа.

По итогам принято решение об устройстве двух модульных надземных пешеходных переходов в целях организации пешеходной доступности жителей.