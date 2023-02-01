Шестой выпуск журнала о современном искусстве Contour вышел в Тюмени

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Шестой выпуск бесплатного журнала о современном искусстве и креативных индустриях Contour от мультицентра "Конторы пароходства" вышел в Тюмени. Его можно почитать в 83 точках города, сообщает Moi-portal.ru.

Тема шестого номера — эскапизм. Как найти опору в современной реальности, а не убегать от нее. Читателям раскроют это понятие с точки зрения социальной и философской науки и расскажут о том, как искусство помогает избегать действительности и быть на связи с ней

Перечень, где есть появился выпуск — на сайте журнала, там же размещены предыдущие номера.