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Более 700 учащихся и педагогов Тюмени примут участие в акции "Нам доверена память"

Общество, 11:30 13 февраля 2023

из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте

Более 700 учащихся и педагогов Тюмени примут участие в традиционной акции "Нам доверена память" до конца марта 2023 года, сообщает областной поисковый центр им. Артура Ольховского.

Первая встреча акции состоялась в гимназии №83 11 февраля. Ее провели воспитанники поисковых отрядов "Савояр" и "Пионер" вместе со специалистами областного поискового центра им. Артура Ольховского.

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Поисковики организовали для учеников урок-дискуссию об истории Великой Отечественной войны, песни военных лет, знакомство со снаряжением и обмундированием РККА и презентацию регионального интернет-портала "Стена памяти".

Кроме того, в проведении просветительских мероприятий задействовали самих школьников - они проводят для своих сверстников экскурсию по уголкам боевой славы, установленных в общеобразовательных учреждениях в 2022 году.

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# акция , поисковики

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