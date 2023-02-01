Более 700 учащихся и педагогов Тюмени примут участие в акции "Нам доверена память"

| Фото: из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте

Более 700 учащихся и педагогов Тюмени примут участие в традиционной акции "Нам доверена память" до конца марта 2023 года, сообщает областной поисковый центр им. Артура Ольховского.

Первая встреча акции состоялась в гимназии №83 11 февраля. Ее провели воспитанники поисковых отрядов "Савояр" и "Пионер" вместе со специалистами областного поискового центра им. Артура Ольховского.

Поисковики организовали для учеников урок-дискуссию об истории Великой Отечественной войны, песни военных лет, знакомство со снаряжением и обмундированием РККА и презентацию регионального интернет-портала "Стена памяти".

Кроме того, в проведении просветительских мероприятий задействовали самих школьников - они проводят для своих сверстников экскурсию по уголкам боевой славы, установленных в общеобразовательных учреждениях в 2022 году.