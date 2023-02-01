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В тюменском ковидном госпитале на лечении находятся 33 пациента

Общество, 19:18 13 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

33 пациента проходят лечение от COVID-19 в тюменском госпитале на базе Областной инфекционной больницы на 13 февраля. Учреждение рассчитано на 41 койку, соответственно свободными остаются восемь коек.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

"Госпитализируются пациенты по клиническим показаниям. Из 33 человек, которые находятся на стационарном лечении в госпитале, в основном лица старше 60 лет, а именно - 21 человек. К ИВЛ подключены двое больных", - говорят медики.

Из общего количества находящихся на лечении в госпитале, шесть человек привиты от коронавирусной инфекции, остальные – нет. Лечение в условиях стационара также получают пятеро детей. По словам врачей, заболевания у них протекает значительно легче, чем у взрослых.

Количество заболеваний ковидом за сутки стало увеличиваться примерно неделю назад, с 6 февраля. Тогда число новых случаев заболевания превышало 200. На сегодня, согласно сводке инфоцентра регионального правительства, 186 жителей области заболели коронавирусной инфекцией.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Тюменской области, заведующая клиническим отделением института краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора Ксения Степанова отметила, что наибольший рост COVID-19 зафиксирован среди школьников и жителей в возрасте до 39 лет. В Тюменской области, как и в целом по стране, превалирует омикрон.

Режим повышенной готовности по COVID-19 в регионе продлен до 1 марта.

Анжела Лебедева

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# госпиталь , коронавирус , Ксения Степанова

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