В Тюменской области продлен режим повышенной готовности по COVID-19 до конца марта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до конца марта. Решение об этом принято на заседании регионального оперативного штаба 27 февраля, сообщает информационный центр регионального правительства.

По словам врио руководителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлии Распоповой, в течение шести недель (со 2 по 7 неделю) в регионе отмечалась нарастание количества заболевших новой коронавирусной инфекцией и, соответственно, ухудшение эпидемиологической ситуации. За последнюю восьмую неделю, с 20 по 26 февраля, в связи с праздничными днями и разобщением коллективов зарегистрировано небольшое снижение заболеваемости.

Недельный показатель заболеваемости COVID-19 в регионе составил 137 на 100 тыс. населения – выше, чем в среднем по стране. Более чем у 91 % пациентов болезнь протекает в легкой форме.

Для госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией в регионе развернуто 55 коек, сообщила директор областного департамента здравоохранения Наталья Логинова.