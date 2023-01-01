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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Эксперт рассказал, что вакцинация и ревакцинация значительно снижают риски смерти от ковида 

Общество, 16:30 24 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вакцинация и своевременная ревакцинация против COVID-19 значительно снижает риски тяжелого течения болезни и смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом напоминил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Анализ историй болезни пациентов с COVID-19 в России, по его словам, показал, что абсолютное большинство умерших не были своевременно ревакцинированы.

"У всех умерших прошло более восьми месяцев после последней прививки. В то же время среди пациентов, вакцинированных менее шести месяцев назад, летальных исходов от COVID-19 не наблюдалось", — сообщил Владимир Чуланов.

Он также отметил, что российские вакцины сохраняют свою эффективность даже в период распространения варианта омикрон и его различных подвариантов, в том числе BQ1.1 ("цербер") и XBB1.5 ("кракен").

По его словам, средний возраст людей, которые умерли от COVID-19, составил 76 лет, причем в половине случаев имелось как минимум одно хроническое заболевание.

"Эти данные еще раз подчеркивают крайне высокую важность своевременного проведения ревакцинации от COVID-19 людей пожилого возраста и с наличием хронических заболеваний", — пояснил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням.

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# вакцинация , здравоохранение

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