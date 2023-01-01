В тюменском аэропорту Рощино у 48 иностранцев выявили СOVID-19 в 2022 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

74 тыс. 123 пассажира досмотрели сотрудники Роспотребнадзора во время прилета 487 рейсов в 2022 году. Еще 71 тыс. 795 пассажиров - на убытии. С подозрением на инфекционное заболевание выявлено 15 пассажиров, сообщает региональное ведомство.

Из 74 тыс. 123 прибывших пассажиров - 28 тыс. 759 иностранных граждан. Выборочно на СOVID-19 обследовано 13 тыс. 83 иностранца, у 48 - положительный результат.

Пассажирам, прибывающим международными рейсами, проводится термометрия бесконтактным стационарным тепловизором. В случае выявления пассажира с признаками инфекционного заболевания проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия в рамках оперативного плана.