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В России нового штамма коронавируса "кракен" пока нет, говорят в Роспотребнадзоре

Общество, 12:56 11 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый штамм коронавируса "кракен", вариант XBB.1.5, представляет собой "рекомбинантную" подлинию "омикрона". Благодаря "удачной" для самого вируса мутации скорость его распространения существенно выше, чем у всех предыдущих штаммов, сообщает Роспотребнадзор.

"По имеющимся данным этот вариант коронавируса не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие. Но он более заразный и быстро распространяющийся", - отмечают эксперты.

В настоящее время случаев XBB.1.5 в стране не зарегистрировано. Но, как и другие штаммы, "кракен" может появиться и в РФ, поскольку границы открыты, самолеты летают, люди активно перемещаются и "обмениваются" вирусами.

Как и в случае с другими штаммами, в первую очередь вариант XBB.1.5 поражает уязвимые слои населения: детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

"Определенная иммунная защита к коронавирусу в настоящее время есть почти у каждого человека. Поэтому не надо бояться новых штаммов, но важно продолжать соблюдать меры личной санитарной безопасности, которые всем известны", - говорят специалисты Роспотребнадзора.

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# коронавирус

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