  • 19 декабря 202219.12.2022понедельник
  • USD64,6078
    EUR68,7798
  • В Тюмени 0..2 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Заводоуковск поступило 12 тысяч назальных насадок для вакцинации от COVID-19

Общество, 15:03 19 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

12 тыс. назальных насадок поступило в прививочный кабинет взрослой поликлиники областной больницы № 12 Заводоуковска. Они предназначены для вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом "Гам-КОВИД-Вак".

Медики прошли инструктаж по использованию нового средства. Насадка одноразовая, вставляется в шприц вместо иглы, когда препарат уже набран.

"Слизистая носа перед процедурой должна быть очищена. Препарат вводится на вдохе – вакцина распыляется по слизистой. После процедуры пациенту следует в течение двух часов воздержаться от очистки носа, приема пищи, жидкости и курения", - рассказала фельдшер прививочного кабинета Джамиля Цулина.

Способ вакцинации или ревакцинации выбирает сам пациент на свое усмотрение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вакцинация , коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:09 19.12.2022Стать владельцами оружия смогут только тюменцы старше 21 года
15:58 19.12.2022Акцией "60 пятерок" встретили юбилей тюменской школы № 37 ее ученики
15:36 19.12.2022На 300 единиц больше оружия сдали и изъяли в 2022 году в Тюмени
15:25 19.12.2022Эксперт оценил тюменский опыт программы инфраструктурных облигаций