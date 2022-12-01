В Заводоуковск поступило 12 тысяч назальных насадок для вакцинации от COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

12 тыс. назальных насадок поступило в прививочный кабинет взрослой поликлиники областной больницы № 12 Заводоуковска. Они предназначены для вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом "Гам-КОВИД-Вак".

Медики прошли инструктаж по использованию нового средства. Насадка одноразовая, вставляется в шприц вместо иглы, когда препарат уже набран.

"Слизистая носа перед процедурой должна быть очищена. Препарат вводится на вдохе – вакцина распыляется по слизистой. После процедуры пациенту следует в течение двух часов воздержаться от очистки носа, приема пищи, жидкости и курения", - рассказала фельдшер прививочного кабинета Джамиля Цулина.

Способ вакцинации или ревакцинации выбирает сам пациент на свое усмотрение.