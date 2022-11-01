Длительный ковид снижает когнитивные функции и нарушает память, утверждают тюменские ученые

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лонг-ковид (длительный ковид) может сопровождаться снижением когнитивных функций, нарушением памяти, астенией. Иногда пациент чувствует беспричинную усталость, слабость, утомляемость.

Об этом на XII Терапевтическом форуме в Тюмени на научно-практической конференции "Региональный симпозиум по профилактике и реабилитации: профилактика и реабилитация - качество жизни" рассказала д.м.н., заведующая кафедрой медицинской профилактики и реабилитации ТМУ Елена Туровинина.

По ее словам, о длительном ковиде можно говорить, если улучшение состояния больного не происходит в течение 12 недель.

"Штамм коронавируса при этом не имеет большого значения. Важнее, как протекала болезнь: чем тяжелее она была для пациента, тем серьезнее оказывались последствия. Однако даже при отсутствии симптомов переболевшего человека еще долго не покидает тревога и постоянная усталость, у него нет настроения", - говорит Елена Туровинина.

Доктор медицинских наук из Санкт-Петербурга Татьяна Решетова утверждает, что последствием коронавируса может быть и сексуальная дисфункция. Нарушения в интимной жизни – один из поводов обратиться к специалистам и пройти дополнительное обследование.