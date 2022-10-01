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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области режим повышенной готовности продлен до 1 декабря

Общество, 11:31 31 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Режим повышенной готовности, действующий в Тюменской области для предупреждения распространения COVID-19, продлен до 1 декабря. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Соответствующее решение на очередном заседании принял региональный оперативный штаб с учетом эпидемиологической обстановки.

Отметим, заболеваемость COVID-19 в Тюменской области продолжает снижаться. Так, по данным на 30 октября в регионе за сутки выявили 148 случаев коронавируса. Месяцем ранее, 30 сентября, эта цифра достигала 831 случая в сутки.

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# коронавирус

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