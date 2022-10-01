184 случая COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

184 случая коронавируса зарегистрировали в Тюменской области за сутки. Госпитализированы 19 человек, выздоровели 397, сообщает федеральный оперативный штаб 26 октября.

В России за сутки выявили 7 тыс. 518 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 80 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 11 тыс. 517 человек, госпитализированы 1 тыс. 451.

В Москве выявили 1 тыс. 39 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 471. В Свердловской области заболели 338 человек, в Челябинской – 205, в Югре – 76, на Ямале – 19, в Курганской области – 65.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 21 млн 394 тыс. 360 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 389 тыс. 790 летальных исходов, выздоровели 20 млн 751 тыс. 864 человека.