  • 26 октября 202226.10.2022среда
  • USD61,3326
    EUR60,4648
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

184 случая COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

Общество, 15:32 26 октября 2022

Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

184 случая коронавируса зарегистрировали в Тюменской области за сутки. Госпитализированы 19 человек, выздоровели 397, сообщает федеральный оперативный штаб 26 октября.

В России за сутки выявили 7 тыс. 518 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 80 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 11 тыс. 517 человек, госпитализированы 1 тыс. 451.

В Москве выявили 1 тыс. 39 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 471. В Свердловской области заболели 338 человек, в Челябинской – 205, в Югре – 76, на Ямале – 19, в Курганской области – 65.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 21 млн 394 тыс. 360 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 389 тыс. 790 летальных исходов, выздоровели 20 млн 751 тыс. 864 человека.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:38 26.10.2022Месячник "Белая трость" продлится в Тюменской области до середины ноября
16:27 26.10.2022Участники марафона "ЧиСтик" в Ишиме собрали 310 кг макулатуры
16:16 26.10.2022Победители конкурса "#ТвояТюмениЯ" встретятся с писательницей Наташей Корсак
16:05 26.10.2022Автоинспекторы предупреждают водителей об ухудшении погоды в Тюменской области