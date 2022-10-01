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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области выявлен 201 случай COVID-19 за сутки

Общество, 16:01 20 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

201 случай коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Госпитализированы 15 человек, выздоровели 580, один пациент скончался, сообщает федеральный оперативный штаб 20 октября.

В России за сутки выявили 10 тыс. 67 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 90 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 18 тыс. 352 человека, госпитализированы 1 тыс. 565.

В Москве выявили 711 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 574. В Свердловской области заболели 696 человек, в Челябинской – 302, в Югре – 188, на Ямале – 41, в Курганской области – 100.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 21 млн 345 тыс. 154 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 389 тыс. 266 летальных исходов, выздоровел 20 млн 677 тыс. 821 человек.

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# коронавирус

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