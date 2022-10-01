Более 200 жителей Тюмени привились от COVID-19 интраназальной вакциной

| Фото: t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Более 200 жителей Тюмени привились от новой коронавирусной инфекции с помощью интраназальной вакцины, сообщает информационный центр регионального правительства.

Как отметила заведующая отделением профилактики городской поликлиники №12 Ольга Пескова, аллергической реакции и противопоказаний у вакцины нет.

"Перед тем как ввести препарат, очищаются носовые ходы, далее, с помощью дозирующего устройства на вертикальном шприце, мы распыляем вакцину. После интраназального введения в течение двух часов нужно исключить курение, прием пищи и жидкости", - пояснила специалист.

Состав вакцины "Гам-КОВИД-Вак", которая вводится в мышцу или интраназально, один и тот же.

"Дискомфорта новый способ у меня не вызвал. Такие насадки позволят сделать вакцину для себя тем, кто ранее боялся ставить уколы внутримышечно", - отметил пациент Эрик Невзоров.

Напомним, всего в Тюменскую область поступило 18 тыс. насадок-распылителей, которые распределены в медучреждения Тюмени. Это ОКБ №2, а также поликлиники №№ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13 и 17.