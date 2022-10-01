В медучреждения Тюмени поступили насадки-распылители для вакцины от COVID-19

| Фото: t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Первая партия насадок-распылителей для интраназального введения вакцины "ГАМ-КОВИД-ВАК" поступила в Тюменскую область.

18 тыс. насадок распределены в медучреждения Тюмени. Это ОКБ №2, а также поликлиники №№ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13 и 17.

Отмечается, что состав вакцины "Гам-КОВИД-Вак", которая вводится в мышцу или интраназально - один и тот же.

Напоминаем, что вакцинацию препаратами Гам-КОВИД-Вак, Гам-КОВИД-Вак (капли назальные) проводят в два этапа: в начале компонентом I в дозе 0.5 мл, затем, через 3 недели, компонентом II в дозе 0.5 мл.

Ревакцинацию рекомендуется проводить через шесть месяцев после введения последней дозы вакцины первичной вакцинации или предыдущей ревакцинации.