Коронавирус у большинства тюменцев протекает в легкой форме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У 87% заболевших коронавирусом жителей Тюменской области заболевание протекает в легкой форме, у 13% - в средней степени тяжести. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

С 17 по 30 октября уровень активности эпидемического процесса в Тюменской области перешел с высокого на средний. Недельный показатель заболеваемости коронавирусом составляет 70 случаев на 100 тыс. населения, что на 22% ниже уровня прошлой недели.

Заболеваемость среди детей за последнюю неделю уменьшилась на 18,5%. Показатель заболеваемости среди жителей региона старше 65 лет среднеобластного в 2,5 раза. Группа лидирует по количеству зарегистрированных случаев - 32% от общего числа.

Охват тестированием соответствует нормируемому показателю при текущем уровне заболеваемости - 197 на 100 тыс. населения.

Напомним, ранее на заседании регионального оперативного штаба принято решение продлить режим повышенной готовности до 1 декабря.

У 87% заболевших коронавирусом жителей Тюменской области заболевание протекает в легкой форме, у 13% - в средней степени тяжести. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

С 17 по 30 октября уровень активности эпидемического процесса в Тюменской области перешел с высокого на средний. Недельный показатель заболеваемости коронавирусом составляет 70 случаев на 100 тыс. населения, что на 22% ниже уровня прошлой недели.

Заболеваемость среди детей за последнюю неделю уменьшилась на 18,5%. Показатель заболеваемости среди жителей региона старше 65 лет среднеобластного в 2,5 раза. Группа лидирует по количеству зарегистрированных случаев - 32% от общего числа.

Охват тестированием соответствует нормируемому показателю при текущем уровне заболеваемости - 197 на 100 тыс. населения.

Напомним, ранее на заседании регионального оперативного штаба принято решение продлить режим повышенной готовности до 1 декабря.